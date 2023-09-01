Şirket Dizini
Global Maaşlar

Global şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $10,854 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $110,090 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Global. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $99.6K
İş Analisti
$17.2K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pazarlama Operasyonları
$26.1K
Ürün Tasarımcısı
$10.9K
İK Uzmanı
$99.7K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$110K
SSS

Global şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $110,090 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Global şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $46,518 tutarındadır.

