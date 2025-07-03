GKN Maaşlar

GKN şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $25,789 toplam tazminattan üst seviyede Kontrol Mühendisi için $210,940 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GKN . Son güncellenme: 11/22/2025