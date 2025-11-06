Şirket Dizini
Gigamon
Gigamon Yazılım Mühendisi Maaşlar Chennai Metropolitan Area konumunda

Gigamon şirketinde in Chennai Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹2.63M tutarındadır. Gigamon şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Yıllık toplam
₹2.63M
Seviye
hidden
Temel maaş
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹266K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Gigamon?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

Gigamon şirketindeki in Chennai Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,858,576 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gigamon şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Chennai Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,458,096 tutarındadır.

