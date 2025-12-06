Şirket Dizini
Ghost
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Ghost Yazılım Mühendisi Maaşlar

Ghost şirketinde in Czech Republic ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına CZK 1.81M ile CZK 2.47M arasında değişmektedir. Ghost şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$91K - $110K
Czech Republic
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$85K$91K$110K$116K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Ghost?

SSS

Ghost şirketindeki in Czech Republic Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CZK 2,466,972 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ghost şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Czech Republic için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CZK 1,807,695 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

