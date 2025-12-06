Şirket Dizini
Ghost Autonomy
Ghost Autonomy Donanım Mühendisi Maaşlar

Ghost Autonomy şirketinde in United States ortalama Donanım Mühendisi toplam tazminatı year başına $197K ile $270K arasında değişmektedir. Ghost Autonomy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$214K - $254K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$197K$214K$254K$270K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Ghost Autonomy?

SSS

Ghost Autonomy şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $270,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ghost Autonomy şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $197,400 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

