  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Poland

GFT Group Yazılım Mühendisi Maaşlar Poland konumunda

GFT Group şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına PLN 129K ile Senior Software Engineer için year başına PLN 174K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 160K tutarındadır. GFT Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir GFT Group?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Salesforce Geliştiricisi

SSS

GFT Group şirketindeki in Poland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 209,124 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GFT Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 160,414 tutarındadır.

