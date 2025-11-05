Şirket Dizini
GFT Group
  Italy

GFT Group Yazılım Mühendisi Maaşlar Italy konumunda

GFT Group şirketinde in Italy Yazılım Mühendisi tazminatı Junior Software Engineer için year başına €26K ile Software Engineer için year başına €29.7K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Italy medyanı €27.1K tutarındadır. GFT Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir GFT Group?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Salesforce Geliştiricisi

SSS

GFT Group şirketindeki in Italy Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €31,990 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GFT Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Italy için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €25,987 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar