GFT Group şirketinde in Greater Sao Paulo Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına R$103K ile Senior Software Engineer için year başına R$170K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Sao Paulo medyanı R$143K tutarındadır. GFT Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
