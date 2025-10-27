Şirket Dizini
Getty Images
Getty Images Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Getty Images şirketinde in Canada ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına CA$85.9K ile CA$118K arasında değişmektedir. Getty Images şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$93K - CA$110K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$85.9KCA$93KCA$110KCA$118K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Getty Images?

SSS

Getty Images şirketindeki in Canada Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$117,538 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Getty Images şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$85,854 tutarındadır.

