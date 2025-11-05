Şirket Dizini
GEP Worldwide Yönetim Danışmanı Maaşlar Mumbai Metropolitan Region konumunda

GEP Worldwide şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Yönetim Danışmanı tazminat paketi medyanı year başına ₹1.34M tutarındadır. GEP Worldwide şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Yıllık toplam
₹1.34M
Seviye
L2
Temel maaş
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹154K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
SSS

GEP Worldwide şirketindeki in Mumbai Metropolitan Region Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,540,295 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GEP Worldwide şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Mumbai Metropolitan Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,321,292 tutarındadır.

