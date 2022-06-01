Şirket Dizini
Genuine Parts
Genuine Parts Maaşlar

Genuine Parts şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $51,131 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $203,975 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Genuine Parts. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $100K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $185K
Müşteri Hizmetleri
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$67.8K
Hukuk
$169K
Pazarlama
$154K
Ürün Tasarımcısı
$80.4K
İK Uzmanı
$112K
Çözüm Mimarı
$204K
SSS

Genuine Parts şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $203,975 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Genuine Parts şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $112,200 tutarındadır.

