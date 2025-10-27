Genesys şirketinde in Ireland Ürün Tasarımcısı tazminatı L1 için year başına €46.3K ile L2 için year başına €56.2K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ireland medyanı €47.7K tutarındadır. Genesys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
