General Dynamics Information Technology Maaşlar

General Dynamics Information Technology şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $75,000 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $164,175 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: General Dynamics Information Technology. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $112K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Sistem Mühendisi

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $155K
Siber Güvenlik Analisti
Median $75K

Veri Bilimci
Median $143K
Çözüm Mimarı
Median $133K
İş Analisti
Median $91K
Veri Analisti
Median $100K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $146K
Yönetim Danışmanı
$152K
Ürün Müdürü
$91.5K
Proje Müdürü
$117K
İK Uzmanı
$98.9K
Teknik Program Müdürü
$164K
SSS

General Dynamics Information Technology şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $164,175 tazminatla Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
General Dynamics Information Technology şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,300 tutarındadır.

