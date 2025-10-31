Şirket Dizini
GEMS Education
GEMS Education Pazarlama Maaşlar

GEMS Education şirketinde in United Arab Emirates ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına AED 995K ile AED 1.36M arasında değişmektedir. GEMS Education şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AED 1.06M - AED 1.29M
United Arab Emirates
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AED 995KAED 1.06MAED 1.29MAED 1.36M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir GEMS Education?

SSS

GEMS Education şirketindeki in United Arab Emirates Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AED 1,357,213 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GEMS Education şirketinde Pazarlama rolü in United Arab Emirates için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AED 994,509 tutarındadır.

