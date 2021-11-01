Şirket Dizini
Gazprom
Gazprom Maaşlar

Gazprom şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Başarısı için yıllık $13,028 toplam tazminattan üst seviyede Kontrol Mühendisi için $86,918 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Gazprom. Son güncellenme: 10/21/2025

Yazılım Mühendisi
Median $30.4K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Veri Bilimci
Median $23.9K
Veri Analisti
Median $37.5K

Ürün Tasarımcısı
Median $27.8K
Ürün Müdürü
Median $37K
Proje Müdürü
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
İş Analisti
$49.5K
Kontrol Mühendisi
$86.9K
Metin Yazarı
$19.2K
Müşteri Başarısı
$13K
Mali Analист
Median $60K
Jeoloji Mühendisi
$37.1K
Grafik Tasarımcı
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Yatırım Bankacısı
$61.2K
Yönetim Danışmanı
$20.9K
Pazarlama
$50.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$60.4K
Çözüm Mimarı
$63.1K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Gazprom şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $86,918 tazminatla Kontrol Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gazprom şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $37,254 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar