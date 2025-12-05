Garmin şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $91.9K ile Staff Software Engineer için year başına $209K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $95.3K tutarındadır. Garmin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
