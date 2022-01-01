Şirket Dizini
Garmin Maaşlar

Garmin'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $3,575'den üst uçta Veri Bilimcisi için $258,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Garmin. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Sistemler Mühendisi

Donanım Mühendisi
Median $113K

Gömülü Donanım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $55.6K

Ürün Tasarımcısı
Median $86K
Proje Yöneticisi
Median $110K
İş Analisti
Median $91K
İş Geliştirme
$65.7K
Personel Şefi
$201K
Müşteri Hizmetleri
$91.3K
Veri Bilimi Yöneticisi
$166K
Veri Bilimcisi
$259K
Elektrik Mühendisi
$64.8K
Finansal Analist
$56.7K
İnsan Kaynakları
$3.6K
Endüstriyel Tasarımcı
$71.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$69.1K
Ürün Yöneticisi
$96.5K
Siber Güvenlik Analisti
$75.4K
Teknik Program Yöneticisi
$127K
Teknik Yazar
$56.7K
SSS

Garmin'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $258,700 ücretle Veri Bilimcisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Garmin'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $91,000'dır.

