Gaming Innovation Group Yazılım Mühendisi Maaşlar Madrid Metropolitan Area konumunda

Gaming Innovation Group şirketinde in Madrid Metropolitan Area ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına €52.4K ile €74.4K arasında değişmektedir. Gaming Innovation Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€59.6K - €70.6K
Spain
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
SSS

Gaming Innovation Group şirketindeki in Madrid Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €74,444 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gaming Innovation Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Madrid Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €52,434 tutarındadır.

