Furlenco
Furlenco Ürün Müdürü Maaşlar

Furlenco şirketinde in India Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹4.64M tutarındadır. Furlenco şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Medyan Paket
company icon
Furlenco
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹4.64M
Seviye
-
Temel maaş
₹4.64M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Furlenco?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Furlenco şirketindeki in India Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,235,892 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Furlenco şirketinde Ürün Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,638,099 tutarındadır.

