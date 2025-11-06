Şirket Dizini
Fundrise
Fundrise Yazılım Mühendisi Maaşlar Northern Virginia Washington DC konumunda

Fundrise şirketinde in Northern Virginia Washington DC Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $197K tutarındadır. Fundrise şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Yıllık toplam
$197K
Seviye
Senior
Temel maaş
$159K
Stock (/yr)
$27K
Prim
$11K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Fundrise?
SSS

Fundrise şirketindeki in Northern Virginia Washington DC Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $225,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fundrise şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Northern Virginia Washington DC için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $177,500 tutarındadır.

