FullStory
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Full-Stack Yazılım Mühendisi

  • Atlanta Area

FullStory Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar Atlanta Area konumunda

FullStory şirketinde in Atlanta Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Level 20 için year başına $171K ile Level 40 için year başına $228K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Atlanta Area medyanı $199K tutarındadır. FullStory şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Level 20
(Giriş Seviyesi)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

FullStory şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

FullStory şirketindeki in Atlanta Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $276,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
FullStory şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Atlanta Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $172,000 tutarındadır.

