FTX Maaşlar

FTX şirketinin medyan maaşı Veri Analisti için $16,566 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: FTX. Son güncellenme: 11/21/2025

Veri Analisti
$16.6K
SSS

FTX şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $16,566 tazminatla Veri Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
FTX şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $16,566 tutarındadır.

    FTX için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar

