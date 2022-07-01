Şirket Dizini
Fresha
Fresha Maaşlar

Fresha şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $64,118 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $236,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Fresha. Son güncellenme: 10/18/2025

Yazılım Mühendisi
Median $127K
Pazarlama
$64.1K
Ürün Müdürü
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

İK Uzmanı
$92.8K
Satış
$103K
SSS

Fresha şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $236,500 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fresha şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $102,900 tutarındadır.

