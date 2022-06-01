Şirket Dizini
Freeman
Freeman Maaşlar

Freeman şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $74,772 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $127,360 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Freeman. Son güncellenme: 10/18/2025

Müşteri Hizmetleri
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Ürün Tasarımcısı
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Satış
$74.8K
Yazılım Mühendisi
$127K
SSS

Freeman şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $127,360 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Freeman şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,550 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar