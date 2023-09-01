Şirket Dizini
FPL
FPL Maaşlar

FPL şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $64,675 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $160,800 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: FPL. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $67.6K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$111K
Kontrol Mühendisi
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Veri Bilimci
$64.7K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$103K
Proje Müdürü
$161K
SSS

FPL şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $160,800 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
FPL şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $86,915 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar