Fortinet şirketinde in Canada Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı P3 için year başına CA$275K ile P6 için year başına CA$396K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$281K tutarındadır. Fortinet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$275K CA$202K CA$52.7K CA$20.6K P4 CA$253K CA$177K CA$58K CA$17.7K Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( CAD ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Fortinet şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Fortinet ?

