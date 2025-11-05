Fortinet Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Fortinet şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı P2 için year başına ₹3.07M ile P6 için year başına ₹10.56M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹3.63M tutarındadır. Fortinet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Giriş Seviyesi ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P2 Software Engineer 2 ₹3.07M ₹1.63M ₹1.45M ₹0 P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( INR ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Fortinet şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Fortinet ?

