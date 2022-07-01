Şirket Dizini
Foresight Sports
Foresight Sports Maaşlar

Foresight Sports şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $105,525 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $132,600 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Foresight Sports. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Donanım Mühendisi
$118K
Proje Müdürü
$133K
Yazılım Mühendisi
$106K

SSS

Foresight Sports şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $132,600 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Foresight Sports şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,585 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar