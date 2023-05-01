Şirket Dizini
Fluke
Fluke Maaşlar

Fluke'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $13,236'den üst uçta İnsan Kaynakları için $222,063'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fluke. Son güncelleme: 8/10/2025

$160K

İnsan Kaynakları
$222K
Makine Mühendisi
$111K
Ürün Tasarımcısı
$13.2K

Ürün Yöneticisi
$183K
Proje Yöneticisi
$137K
Yazılım Mühendisi
$109K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$216K
Teknik Program Yöneticisi
$109K
SSS

Fluke'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $222,063 ücretle İnsan Kaynakları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Fluke'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $124,055'dır.

