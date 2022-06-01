Şirket Dizini
Fluidra
Fluidra Maaşlar

Fluidra şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $49,668 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $217,260 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Fluidra. Son güncellenme: 9/8/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $59.9K
İnsan Kaynakları
$145K
Pazarlama
$59.6K

Ürün Tasarımcısı
$166K
İK Uzmanı
$143K
Yazılım Mühendisi
$49.7K
Çözüm Mimarı
$217K
SSS

El puesto mejor pagado reportado en Fluidra es Çözüm Mimarı at the Common Range Average level con una compensación total anual de $217,260. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fluidra es $142,800.

