Şirket Dizini
Fiverr
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

Fiverr Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Fiverr şirketinde in Pakistan ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına PKR 233K ile PKR 332K arasında değişmektedir. Fiverr şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$940 - $1.1K
Pakistan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$830$940$1.1K$1.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Ürün Tasarımcısı maaş bilgisis için Fiverr kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Fiverr?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarımcısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Fiverr şirketindeki in Pakistan Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PKR 331,883 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fiverr şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Pakistan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PKR 233,443 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Fiverr için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.