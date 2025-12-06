Şirket Dizini
Fiverr
Fiverr Veri Bilimci Maaşlar

Fiverr şirketinde in Israel ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına ₪392K ile ₪557K arasında değişmektedir. Fiverr şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$132K - $157K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$117K$132K$157K$165K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Fiverr?

SSS

Fiverr şirketindeki in Israel Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪556,688 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fiverr şirketinde Veri Bilimci rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪392,102 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

