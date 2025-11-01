Şirket Dizini
First Merchants Bank
First Merchants Bank Ürün Tasarımcısı Maaşlar

First Merchants Bank şirketinde in United States ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına $186K ile $270K arasında değişmektedir. First Merchants Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$211K - $245K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$186K$211K$245K$270K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir First Merchants Bank?

SSS

First Merchants Bank şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $270,130 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
First Merchants Bank şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $186,140 tutarındadır.

