First Federal Bank şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına $68K ile $92.8K arasında değişmektedir. First Federal Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$72.8K - $88K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$68K$72.8K$88K$92.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

First Federal Bank şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $92,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
First Federal Bank şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $68,000 tutarındadır.

