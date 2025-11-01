Şirket Dizini
First Citizens Bank
First Citizens Bank Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

First Citizens Bank şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına $143K ile $208K arasında değişmektedir. First Citizens Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$164K - $187K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$143K$164K$187K$208K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir First Citizens Bank?

SSS

First Citizens Bank şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $207,680 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
First Citizens Bank şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $142,560 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar