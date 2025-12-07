Şirket Dizini
Fireblocks
Fireblocks Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

Fireblocks şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına ₪551K ile ₪754K arasında değişmektedir. Fireblocks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$177K - $210K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$163K$177K$210K$224K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fireblocks şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Fireblocks şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪753,965 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fireblocks şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪550,723 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

