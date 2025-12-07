Şirket Dizini
Fireblocks şirketinde in Israel Müşteri Başarısı tazminat paketi medyanı year başına ₪378K tutarındadır. Fireblocks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Medyan Paket
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Yıllık toplam
$112K
Seviye
Senior
Temel maaş
$108K
Stock (/yr)
$0
Prim
$3.9K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
12 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Fireblocks?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fireblocks şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Fireblocks şirketindeki in Israel Müşteri Başarısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪463,950 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fireblocks şirketinde Müşteri Başarısı rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪378,226 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

