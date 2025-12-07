Şirket Dizini
Fireblocks Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşlar

Fireblocks şirketinde ortalama Müşteri Hizmetleri Operasyonları toplam tazminatı year başına $77.1K ile $112K arasında değişmektedir. Fireblocks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$87.4K - $102K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$77.1K$87.4K$102K$112K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fireblocks şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Fireblocks şirketindeki Müşteri Hizmetleri Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $111,860 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fireblocks şirketinde Müşteri Hizmetleri Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $77,080 tutarındadır.

