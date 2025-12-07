Şirket Dizini
Fireblocks Kurumsal Gelişim Maaşlar

Fireblocks şirketinde ortalama Kurumsal Gelişim toplam tazminatı year başına $168K ile $230K arasında değişmektedir. Fireblocks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$180K - $218K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$168K$180K$218K$230K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fireblocks şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Fireblocks şirketindeki Kurumsal Gelişim pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $229,680 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fireblocks şirketinde Kurumsal Gelişim rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $168,300 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

