Finder Maaşlar

Finder şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $79,668 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $177,678 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Finder. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Ürün Tasarımcısı
$79.7K
Ürün Müdürü
$120K
Yazılım Mühendisi
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$178K
SSS

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Finder je Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $177,678. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Finder je $120,827.

