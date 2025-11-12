Fidelity Investments şirketindeki in Raleigh-Durham Area Mobil Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $262,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.