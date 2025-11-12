Şirket Dizini
Fidelity Investments Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar Salt Lake City Greater Area konumunda

Fidelity Investments şirketinde in Salt Lake City Greater Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $120K ile L6 için year başına $178K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Salt Lake City Greater Area medyanı $174K tutarındadır. Fidelity Investments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$120K
$115K
$0
$4.5K
L4
Software Engineer
$106K
$93.7K
$6.7K
$5.8K
L5
Senior Software Engineer
$143K
$121K
$0
$22.8K
L6
Principal Software Engineer
$178K
$144K
$2.8K
$31.3K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fidelity Investments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Fidelity Investments şirketindeki in Salt Lake City Greater Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $183,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fidelity Investments şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Salt Lake City Greater Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,000 tutarındadır.

