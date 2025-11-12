Fidelity Investments şirketinde in Greater Dublin Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına €45.3K ile L5 için year başına €78K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Dublin Area medyanı €57.3K tutarındadır. Fidelity Investments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
€45.3K
€43.1K
€0
€2.3K
L4
€56.6K
€51.9K
€0
€4.7K
L5
€78K
€72K
€1.5K
€4.6K
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Fidelity Investments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)