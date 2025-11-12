Fidelity Investments şirketinde in Greater Bengaluru Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına ₹1.34M ile L5 için year başına ₹2.64M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹1.7M tutarındadır. Fidelity Investments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Fidelity Investments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)