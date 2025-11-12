Şirket Dizini
Fidelity Investments
Fidelity Investments Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Fidelity Investments şirketinde in India Backend Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına ₹1.36M ile L6 için year başına ₹4.71M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.92M tutarındadır. Fidelity Investments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Giriş Seviyesi)
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
Software Engineer
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
Senior Software Engineer
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
Principal Software Engineer
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fidelity Investments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Fidelity Investments şirketindeki in India Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,940,653 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fidelity Investments şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,915,524 tutarındadır.

