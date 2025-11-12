Fidelity Investments şirketinde in Greater Bengaluru Backend Yazılım Mühendisi tazminatı L4 için year başına ₹1.52M ile L6 için year başına ₹4.61M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹1.98M tutarındadır. Fidelity Investments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Fidelity Investments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)