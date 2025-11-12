Fidelity Investments şirketinde in United States UX Tasarımcısı tazminatı L3 için year başına $98K ile L6 için year başına $166K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $159K tutarındadır. Fidelity Investments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
$98K
$97K
$0
$1K
L4
$105K
$95K
$0
$10.1K
L5
$140K
$121K
$0
$19.3K
L6
$166K
$134K
$0
$31.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Fidelity Investments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)