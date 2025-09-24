Şirket Dizini
Fidelity International
Fidelity International Teknik Program Müdürü Maaşlar

Fidelity International şirketinde in India ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına ₹4.69M ile ₹6.4M arasında değişmektedir. Fidelity International şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹5.02M - ₹6.07M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹4.69M₹5.02M₹6.07M₹6.4M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.98M

Kariyer seviyeleri nelerdir Fidelity International?

SSS

Fidelity International şirketindeki in India Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,400,978 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fidelity International şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,690,372 tutarındadır.

