Fidelity International
  • Çözüm Mimarı

Fidelity International Çözüm Mimarı Maaşlar

Fidelity International şirketinde in United Kingdom ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına £77.2K ile £110K arasında değişmektedir. Fidelity International şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£88.5K - £104K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£77.2K£88.5K£104K£110K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

The highest paying salary package reported for a Çözüm Mimarı at Fidelity International in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £110,202. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity International for the Çözüm Mimarı role in United Kingdom is £77,236.

