Fidel API şirketinde in Portugal ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına €58.9K ile €82.3K arasında değişmektedir. Fidel API şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$73.7K - $89.3K
Portugal
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$68K$73.7K$89.3K$95K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Fidel API?

SSS

Fidel API şirketindeki in Portugal Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €82,278 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fidel API şirketinde Ürün Müdürü rolü in Portugal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €58,871 tutarındadır.

